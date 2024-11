Anci: Fava (Inps), 'auguri a Manfredi, collaborazione in interesse cittadini'

“Auguri a Gaetano Manfredi per l’elezione alla presidenza di Anci, questo riconoscimento che viene dai sindaci italiani suggella un percorso professionale e di vita al servizio delle istituzioni e del Paese. I comuni rappresentano un presidio dello stato fondamentale nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Con lui rafforzeremo il rapporto di Inps con l’Associazione dei comuni italiani per offrire prestazioni sempre più efficienti”. Lo ha affermato il presidente dell’Inps Gabriele Fava presente all’Assemblea Anci in corso a Torino.