Una donna di 53 anni è stata uccisa dal marito, da cui si stava separando, a Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. L'uomo, che ha colpito a morte la vittima con un coltello, è stata fermato dai carabinieri della compagnia di Fabriano.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, la scorsa notte, è entrato nell'appartamento dove vivevano la donna con la figlia usando le chiavi che aveva ancora con sé. Il delitto è avvenuto in camera da letto mentre la figlia minore, che era in casa, si trovava in un'altra stanza. L'uomo, portato in caserma, è stato trasferito in carcere ad Ancona in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il coltello trovato in casa dai militari è stato sequestrato.