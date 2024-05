Fine maggio con aria polare sull'Italia con temporali, vento e neve fino a 1500 metri. Piogge sempre più frequenti al Nord, con temperature localmente sotto media.

In particolare oggi mercoledì 28 maggio con il trascorrere delle ore vedranno accendersi frequenti focolai temporaleschi sul versante adriatico e, dalla sera, anche al Nord; all’estremo Sud e in Sardegna il tempo sarà splendido con tanto sole e massime fino a 27-30°C fa sapere iLMeteo.it. Ma una nuova perturbazione nordeuropea, ancora più intensa, è all’orizzonte: un nucleo di aria polare, in discesa dal Mare del Nord, è pronto ad incunearsi, come un proiettile, verso Sud, fino al cuore della Pianura Padana.

Il bersaglio sarà raggiunto tra domani, giovedì 30 maggio, pomeriggio e venerdì 31, concludendo un mese piovosissimo con l’arrivo di altre secchiate d’acqua. Giovedì mattina gli ombrelli si apriranno già su tutto il Nord-est, poi dal pomeriggio anche sul Nord-ovest e le Marche. Sono attesi i primi fenomeni temporaleschi anche intensi per il forte contrasto tra l’aria primaverile mediterranea e il nucleo polare in rapida discesa dal Mare del Nord.

Ma il peggio arriverà durante il venerdì nero, 31 maggio, a degna conclusione di un mese piovosissimo: al Nord sono previsti nubifragi, grandinate, possibili tornado e un crollo delle temperature che favorirebbe anche il ritorno della neve fino a 1500-1800 metri sulle Alpi.

Per quanto riguarda il weekend invece, sabato 1 e domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, potrebbero essere due giornate soleggiate, anche se si prevede un aumento dell’instabilità per domenica pomeriggio con qualche acquazzone sparso.

Oggi, mercoledì 29 maggio - Al Nord: rovesci pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: rovesci su Appennino e Medio Adriatico. Al Sud: temporali lungo i rilievi.

Domani, giovedì 30 maggio - Al Nord: perturbazione in discesa dal Mare del Nord. Al Centro: qualche pioggia tra Est Toscana e Marche. Al Sud: soleggiato.

Venerdì 1. Al Nord: intensa perturbazione temporalesca e calo termico. Al Centro: temporali tra Toscana e Marche, sole altrove. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: weekend più soleggiato salvo temporali pomeridiani diffusi domenica 2 giugno.