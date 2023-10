Ancora maltempo su parte dell'Italia oggi venerdì 27 ottobre, ma cosa succederà nel fine settimana? Questa mattina il brutto tempo si concentrerà soprattutto al Nordest ma le piogge non mancheranno anche tra Liguria di levante e Toscana. Una instabilità di stampo temporalesco riguarderà medio e basso Tirreno, con piogge localmente consistenti tra Lazio e Campania. Già dalla tarda mattinata si attendono le prime schiarite a partire dai settori nord-occidentali (Riviera di Ponente, Piemonte e Lombardia occidentale) si legge su iLMeteo.it. Attenzione inoltre ai venti che rinforzeranno da Libeccio sul lato occidentale sui rilievi appenninici. Sul versante adriatico e al Sud saranno invece i caldi venti di scirocco a mitigare la giornata, con temperature molto gradevoli e basso rischio di piogge.

Quanto al weekend, domani sabato 28 ottobre sarà la giornata migliore del weekend, ovvero quella in cui godremo di una tregua tra una perturbazione e l'altra. Sarà un sabato gradevole in cui la pioggia sarà davvero poco probabile. Domenica 29 invece cambierà di nuovo qualcosa, sarà meno soleggiato al giorno precedente soprattutto al Nord e in particolare per i settori occidentali, dove nel corso del pomeriggio ci saranno anche delle precipitazioni. Da lunedì 30 ottobre potrebbero arrivare piogge torrenziali.

Nel dettaglio

Vivremo dunque le montagne russe del meteo nelle prossime 72-96 ore: fino al pomeriggio avremo ombrelli aperti al Nord-est e sulla fascia tirrenica con le prime schiarite in Toscana; in serata questa perturbazione si sposterà verso l’Ucraina ed il tempo tornerà più asciutto quasi ovunque. Il weekend vivrà una tregua meteorologica, anche se domenica è previsto un rapido nuovo peggioramento al Nord; il flusso sud-occidentale porterà contemporaneamente un’altra ‘scaldata’ al Sud con picchi di 30°C in Sicilia, 27-28 gradi anche tra Calabria e Puglia.

Oggi, venerdì 27 ottobre - Al nord: migliora ovunque. Al centro: instabile solo al mattino. Al sud: peggiora su Campania e Calabria tirrenica.

Domani, sabato 28 ottobre - Al nord: soleggiato salvo in Liguria e sulle Alpi dove si avranno nubi sparse. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo, nubi in Sicilia.

Domenica 29 ottobre - Al nord: nuvoloso al Nord-Ovest con piogge in arrivo, velato altrove. Al centro: instabile sull’alta Toscana, velato altrove. Al sud: giornata soleggiata e calda per il periodo.

Tendenza: nuovo peggioramento tra lunedì e martedì, bel tempo il 1° novembre.