Ancora un weekend di maltempo per l'Italia dove arriveranno le ‘Tempeste Gemelle’, due perturbazioni molto simili che scendono direttamente dalla Groenlandia secondo le previsioni meteo di sabato 9 e domenica 10 marzo.

La prima perturbazione arriverà già oggi, venerdì 8 marzo, in serata, al Nord-Ovest, con prime avvisaglie in Sardegna già nel pomeriggio; dopo cena nevicherà sulle Alpi oltre i 700-900 metri e pioverà in modo via via più intenso tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Il ‘nocciolo’ della prima gemella, la prima perturbazione groenlandese, colpirà il Centro-Nord Italia fino al primo pomeriggio di sabato, spingendosi poi verso tutto il fianco tirrenico fa sapere iLMeteo.it. I fenomeni più intensi del ‘nocciolo’, del cuore della prima perturbazione, sono previsti al mattino su Alpi Occidentali (fino ad un max di 40-60 cm di neve fresca), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. La neve cadrà su tutto l’arco alpino oltre i 900 metri e anche sulla dorsale appenninica fino ai 1200-1400 metri.

La seconda gemella arriverà nella notte tra sabato e domenica: avremo dunque qualche ora di tregua tra le due perturbazioni, simili ma non uguali. Il secondo fronte sarà più intenso. Domenica 10 marzo sono infatti previste precipitazioni a tratti forti su Friuli (fino ad un max di 60-80 cm di neve fresca in 24 ore), su gran parte del Triveneto, sulla Liguria, l’Alta Toscana e l'arco alpino occidentale. A rischio di nuovo anche il versante tirrenico, con temporali in arrivo dal mare tra la Capitale e la Campania.

Per vedere un miglioramento, dopo il passaggio delle temibili ‘Tempeste Gemelle’, dovremo aspettare martedì.

Oggi, venerdì 8 marzo - Al nord: instabile sul Triveneto, nubi in aumento al Nord-Ovest con primi fenomeni dalla sera. Al centro: soleggiato con nubi in lento aumento, piogge in arrivo in Sardegna dal pomeriggio. Al sud: bel tempo salvo locali nubi al mattino sulla Puglia.

Domani, sabato 9 marzo - Al nord: precipitazioni verso est e tregua pomeridiana; neve a 700-900 metri. Al centro: rovesci sparsi specie al mattino, neve sui 1400 metri. Al sud: maltempo con piogge e rovesci sul settore peninsulare.

Domenica 10 marzo - Al nord: maltempo con tanta neve sulle Alpi; ventoso. Al centro: maltempo con rovesci sparsi; ventoso. Al sud: asciutto, peggiora in Campania in tarda serata.

Tendenza: lunedì e martedì piovosi al Centro-Sud.