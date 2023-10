L'ex olimpionico di scherma Andrea Cassarà è indagato per produzione di materiale pedopornografico. Lo rivela oggi 'Il Giornale di Brescia'. Tutto parte dalla denuncia di una 15enne, che venerdì scorso, mentre faceva la doccia negli spogliatoi di un centro sportivo, avrebbe visto una mano reggere un telefonino attraverso una grata, come a volerla filmare. La ragazzina ha raccontato ai carabinieri di aver gridato, facendo così allontanare la persona che reggeva lo smartphone e che lei non ha riconosciuto.

Domenica i militari si sono presentati alla palestra, dove hanno acquisito i video delle telecamere di sicurezza interne ed esterne. Nei filmati sarebbe comparso l'ex schermidore, oggi allenatore, mentre si allontanava da una zona compatibile con quella esterna allo spogliatoio in cui si stava facendo la doccia la 15enne. Il pm titolare delle indagini, Ettore Tisato - a quanto riporta il quotidiano bresciano - ha disposto il sequestro del telefono dell'ex schermidore.