Nuovo look per Andrea Giambruno che ha deciso di tagliarsi il celeberrimo ciuffo, difeso a spada tratta nel primo dei fuorionda trasmessi da Striscia la notizia e prima della fine della sua storia con Giorgia Meloni. "Ma non mi rompessero il c***o col ciuffo, già che ce li ho i capelli a 42 anni. Qui dentro sono tutti pelati", diceva il giornalista, nello studio di Rete4 parlando con orgoglio della sua chioma fluente mentre.

A documentare la nuova capigliatura dell'ex first gentleman di Palazzo Chigi è il suo barbiere di fiducia, Gennaro Capasso di Les Napolitains. Il parrucchiere ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. "Cambiamenti per il nostro amico", recita il post.

Stop alla conduzione, accordo con Mediaset

Giambruno ieri, d'accordo con Mediaset, ha lasciato definitivamente la conduzione del programma Diario del giorno. "Andrea Giambruno, dispiaciuto per l'imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione in video del programma 'Il diario del giorno', di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale", ha annunciato Mediaset con una nota, lasciando intendere che nei confronti del giornliata non verrà avviato nessun procedimento disciplinare interno.

Giambruno nei giorni scorsi è stato segnalato dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia per il comportamento tenuto nei fuorionda. "Il consiglio dell’Ordine della Lombardia ha deciso di segnalare al Consiglio di disciplina territoriale i due servizi mandati in onda dal programma satirico Striscia la notizia il 18 e 19 ottobre 2023, dal quale sembrano emergere frasi e allusioni rivolte da Andrea Salvatore Giambruno ad alcune colleghe della redazione del programma giornalistico Diario del Giorno. Il Consiglio di disciplina deciderà nell’ambito della propria autonomia in ambito disciplinare", ha reso noto il consiglio dell'ordine della Lombardia.