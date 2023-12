Animali, compagnia aerea offre voli verso casa a cani e gatti in adozione

Per la prima volta in Italia cani e gatti che viaggiano verso l’adozione saranno ospitati, insieme ai volontari di accompagno, a bordo di un aereo. L’iniziativa solidale spicca il volo con la compagnia aerea Aeroitalia che, con le sue tratte A/R su Palermo, aiuterà gli animali di Alfa Associazione Love For Animals OdV a raggiungere la loro casa adottiva a Roma o nel Nord Italia. La prima a compiere questo viaggio di adozione del cuore via aerea è Mila, una cagnolina che, nonostante sia molto buona e dolcissima, qualcuno aveva deciso di non volere più in casa.

“Per salvarla dall’abbandono abbiamo trovato per lei un’adozione qui a Roma”, dichiara Rosanna Cabasino, palermitana di origine e responsabile delle Adozioni di ALFA OdV, che aggiunge: “Il randagismo in Sicilia rappresenta una vera e propria emergenza, che porta sofferenza agli animali che sopravvivono a stento in strada o in situazioni di tremendo degrado. Ogni anno la nostra associazione, oltre a fornire sterilizzazioni gratuite per arginare questo circolo di sofferenza senza fine, trova adozione a diversi animali. Salviamo cani e gatti, trovando loro una famiglia che possa accudirli e amarli come meritano, per sempre”.

Sotto la tutela dell’associazione Alfa e insieme alla volontaria Flavia, Mila è arrivata a Roma, dove sarà sottoposta a visite veterinarie e controlli veterinari prima di raggiungere la sua famiglia adottiva. L’emozione di questo viaggio è tutto negli occhi di Flavia che conferma che la cagnolina è rimasta buona e calma per tutto il tragitto fino a destinazione.

Il viaggio verso casa per un cane che esce dal canile e che proviene da una situazione di disagio o per un gatto che è stato abbandonato e si ritrova a intraprendere un viaggio in staffetta di tante ore via terra-mare dalla Sicilia, per percorrere diverse centinaia di chilometri con staffette articolate, può rappresentare un momento di grande stress. Facilitare il loro trasporto per via aerea rende più confortevole l’esperienza di viaggio e dona all’animale l’opportunità di raggiungere più velocemente e in piena sicurezza la famiglia degli adottanti oppure l’oasi di stallo a Roma per ricevere eventuali cure e terapie che altrimenti sarebbe impossibile garantirgli.

Franco Clementoni, presidente dell’associazione Alfa, commenta: “L’accordo con Aeroitalia è il primo nel suo genere in Italia, che unisce negli intenti un’associazione animalista e una compagnia aerea di bandiera. È un traguardo importante per il benessere degli animali abbandonati”

Come si legge sul loro sito, Aeroitalia già consente regolarmente l’accesso in cabina passeggeri agli animali di piccola taglia (con trasportino) insieme ai loro familiari, un servizio apprezzato e scelto da tanti che viaggiano con il proprio amico a 4 zampe. “Siamo molto contenti di questa partnership con l’associazione Alfa - dichiara l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri - ci impegniamo a offrire un servizio efficiente e affidabile nella gestione del trasporto degli amici a quattro zampe per facilitare le adozioni e garantire una vita migliore agli animali che ne hanno bisogno”.