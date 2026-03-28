"Si tratta di un rinnovamento e non intendo soltanto generazionale; veramente, ora più che mai, si avverte l'esigenza di portare la magistratura a guardarsi al suo interno e a capire tutto ciò che negli ultimi anni non è andato per il verso giusto - c'è già un'iniziativa di assemblea generale - per capire quali possono essere le reali soluzioni per il futuro affinché tutto ciò che è stato non si possa più ripetere". Lo afferma ai cronisti il neopresidente dell'Anm, Giuseppe Tango, dopo la sua elezione.