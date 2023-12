Anni di piombo, su Radio Kulturaeuropa il racconto dei protagonisti

Gli anni di piombo si raccontano con le parole inedite dei protagonisti. Sabato 16 dicembre, alle 17.30 sull’emittente web di Radio Kulturaeuropa e in diretta Youtube, Maurizio Fiorentini, ex collettivo Autonomia Operaia Roma Nord, Roberto Valtolina ricercatore e coautore del libro, e Gabriele Adinolfi ex cofondatore di Terza Posizione tornano a parlare del libro "The Masquerade".

La trasmissione, si legge in una nota, "mette a confronto protagonisti diretti di quel periodo che, pur provenendo da esperienze politiche opposte, sono oggi accomunati dalla volontà di far emergere brandelli di verità su quel tormentato periodo della Storia repubblicana".