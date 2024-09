Anselmi: “Cresciuto orientamento positivo verso il lascito, Comitato e organizzazioni non profit hanno lavorato bene”

“La conoscenza degli italiani del lascito solidale è cresciuta molto negli ultimi anni ed è cresciuto l'orientamento positivo verso il lascito, questo significa che il Comitato e le organizzazioni non profit hanno lavorato molto bene” queste le parole di Paolo Anselmi, fondatore e presidente di Walden Lab e Docente di Marketing Sociale presso l’Università Cattolica di Milano, in occasione della presentazione dell’indagine “Valori, donazioni e lasciti solidali” realizzata da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale e presentata presso la Biblioteca della Camera dei deputati.