Appello social di Rocco Siffredi: "Non insultate la giornalista"

"Ragazzi, ho un messaggio importante da darvi, veramente importante. Se mi volete bene dovete fare quello che vi chiedo: smettetela di insultare la giornalista con la quale ho questa problematica, chiamiamola incomprensione. Vi chiedo di non insultarla, di non minacciarla e soprattutto di rispettare la sua natura, la sua persona". E' l'appello lanciato dall'attore Rocco Siffredi, in una storia su Instagram (Video), in merito alla vicenda legale con la giornalista dell'Adnkronos Alisa Toaff.

"E' una donna, abbiamo avuto un problema, è un problema nostro che risolviamo - prosegue Siffredi - però vi chiedo veramente di cuore, se mi amate, se mi rispettate come so che fate, non insultatela, non mancatele di rispetto. E' la cosa che vi chiedo veramente di più col cuore. Ok? Grazie", conclude l'attore e imprenditore.