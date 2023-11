Apre oggi nel cuore di Milano California Bakery Garden & Lounge, il nuovo punto vendita della catena di ispirazione americana

Apre oggi a Milano il nuovo locale di California Bakery Garden & Lounge, diverso da tutti gli altri punti vendita già presenti in città, con un menù rivisitato in una location curata e di prestigio. Un vero e proprio nuovo concept di California Bakery. Situato a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, nel cuore di Milano, California Bakery Garden & Lounge vanta una grande cucina a vista e un giardino d’inverno di 200 metri quadri dove poter assaporare i piatti della tradizione a stelle e strisce.

L’inaugurazione è fissata per le 18 di questa sera quando si spalancheranno le porte su un’oasi verde, protetta da una grande e luminosissima veranda di ultima generazione. In occasione della prima giornata di apertura, degustazione e drink gratuiti per tutti gli ospiti che verranno a visitare il locale. Apre oggi a Milano il nuovo locale di California Bakery Garden & Lounge, diverso da tutti gli altri punti vendita già presenti in città, con un menù rivisitato in una location curata e di prestigio. Un vero e proprio nuovo concept di California Bakery. Situato a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, nel cuore di Milano, California Bakery Garden & Lounge vanta una grande cucina a vista e un giardino d’inverno di 200 metri quadri dove poter assaporare i piatti della tradizione a stelle e strisce. L’inaugurazione è fissata per le 18 di questa sera quando si spalancheranno le porte su un’oasi verde, protetta da una grande e luminosissima veranda di ultima generazione. In occasione della prima giornata di apertura, degustazione e drink gratuiti per tutti gli ospiti che verranno a visitare il locale. Con California Bakery & Garden Lounge si vuole abbracciare una nuova fetta di mercato rispetto a quella già consolidata negli altri ristoranti. Nuovi orari (dalle 10 a mezzanotte, aperitivo compreso) nuovi prodotti e una nuova modalità di servizio. Nel locale di Corso di Porta Ticinese, per la prima volta nella storia di California Bakery, è presente anche il banco per lo street food. La serata sarà anche l’occasione per presentare lo spazio redazionale de La Ragione - LeAli alla Libertà , il quotidiano d’opinione diretto da Davide Giacalone e Fulvio Giuliani all’interno del locale. California Bakery Garden & Lounge copre oltre 600 mq e offre alla città di Milano anche l ’hub culturale de La Ragione pensato per dibattiti, rassegne e presentazioni. California Bakery Garden & Lounge, con il suo menù dedicato, si aggiunge alla linea California Bakery e i suoi prodotti di alta qualità, una scelta possibile solo grazie a un’attenta selezione di materie prime e preparazioni nel rispetto della tradizione americana più popolare, delle torte multistrato e dei bagels. Fondamentale l’utilizzo delle ricette originali, per regalare tanto un angolo d’America quanto un’atmosfera di casa. L'impegno è quello di ricreare un ambiente piacevole, familiare e sempre curato nei particolari. Dagli arredamenti degli store ai dettagli dei colori, pensati per far sentire a casa i nostri clienti e mangiare con gusto e ricercatezza. California Bakery da marzo 2021 è entrata a far parte del Gruppo Orlean Invest Holding che, con la consociata Intels, ricopre una posizione di leadership nel mondo Oil & Gas e da alcuni anni ha avviato un importante progetto di diversificazione anche nel settore del food & beverage.