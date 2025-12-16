arriva a Roma 'Natale Insieme, Musica e Solidarietà', contro la solitudine degli anziani

Arriva nella provincia romana "Natale Insieme – Musica e Solidarietà", un progetto artistico e sociale pensato per sensibilizzare sul tema della solitudine degli anziani e delle persone più fragili, particolarmente avvertita durante il periodo natalizio. L’iniziativa prende la forma di un concerto gospel narrato, trasformando le chiese in luoghi di arte, cultura e condivisione. Lo spettacolo, della durata di circa 75 minuti, unisce musica, poesia e narrazione per trasmettere un messaggio di vicinanza e speranza. La regia e i testi sono firmati da Marcello Cirillo, mentre la direzione musicale e gli arrangiamenti sono affidati a Demo Morselli, due nomi di primo piano della scena musicale italiana.

Il repertorio spazia dai grandi classici gospel, come "Glory Glory Hallelujah" e "Happy Day", ai tradizionali canti natalizi ("Bianco Natale", "Tu scendi dalle stelle"), fino a brani d’autore come "Sogna ragazzo sogna" e "Bridge Over Troubled Water". La parte narrativa, affidata alla voce di Francesca Borrelli, propone testi dedicati ai temi dell’amore, della fragilità e della speranza, tratti da autori come Madre Teresa di Calcutta, Papa Francesco e Kahlil Gibran, accompagnati da celebri pagine musicali di Erik Satie e Gabriel Fauré.

Il cast artistico vede la partecipazione di Marcello Cirillo come voce solista, Demo Morselli alla direzione musicale, Francesca Borrelli come voce narrante, un’orchestra dal vivo e un coro gospel composto da venti elementi. L’obiettivo del progetto è creare un’occasione di incontro intergenerazionale, coinvolgendo giovani musicisti, famiglie e anziani, e restituendo alle chiese il ruolo di spazi di comunità e bellezza condivisa. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Consiglio Regionale del Lazio, diocesi e istituzioni locali. Ogni tappa diventa un vero e proprio concerto-evento natalizio. Le prossime date in programma: questa sera – Formello, Chiesa di San Lorenzo – ore 19:00; 30 dicembre – Monteporzio Catone (RM), Duomo San Gregorio Magno – ore 15:30.