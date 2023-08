Arriva il ciclone Circe, trasformerà l'estate in autunno: previsioni meteo

Dopo un inizio di agosto nella morsa del caldo, il meteo in Italia sta per cambiare con l'arrivo di Circe che trasformerà l’estate in autunno. Il ciclone, che scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, porterà subito tanta aria fresca ma anche instabilità sul nostro Paese. Avremo piogge a tratti anche abbondanti giovedì 3 agosto al Nord, venerdì 4 anche al Centro e durante il weekend un calo termico significativo al Sud. Insomma, una ‘passata’ temporalesca importante, non solo localizzata ma diffusa, che potrebbe mantenere su tutta l’Italia temperature sotto la media fino a Ferragosto.

Attenzione dunque soprattutto alle giornate di venerdì e sabato, ricorda iLMeteo.it, quando una raffica di temporali anche forti coinvolgeranno tante regioni provocando inoltre una deciso crollo delle temperature con il caldo costretto così nuovamente a battere in ritirata. Come già accaduto nei precedenti peggioramenti, potranno assumere carattere di forte intensità, accompagnati da improvvise raffiche di vento, nubifragi e pericolose grandinate.

In seguito, da domenica 6 agosto, il quadro meteorologico sembra orientarsi verso un miglioramento.