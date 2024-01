Arriva la neve. Il meteo in Italia oggi, 10 gennaio 2024, è caratterizzato da un peggioramento delle condizioni annunciato dalle previsioni. Il quadro è caratterizzato dall'arrivo di aria gelida artica che provocherà un ulteriore calo delle temperature. Il maltempo caratterizzerà in particolare il Nord-Ovest dell'Italia e, proprio in presenza di temperature basse, si profila l'arrivo della neve in Piemonte e in Lombardia anche a quote basse. La neve, nelle 24 ore successive, potrebbe affacciarsi anche lungo la penisola e imbiancare l'appennino tra Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Per vedere neve in Calabria, invece, bisognerà salire oltre i 1000-1200 metri.