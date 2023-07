Valori di arsenico oltre il limite nelle acque del serbatoio 'Brocato' a Termini Imerese. La sindaca Maria Terranova pubblica un post su Facebook con gli aggiornamenti sulle ultime analisi, dopo l'ordinanza di ieri con l'invito a non utilizzare l'acqua del rubinetto per i normali usi domestici. "Questa mattina l’Asp Palermo, dipartimento di prevenzione, ha comunicato il superamento dei valori di arsenico in uscita dal serbatoio Brocato, invitando i cittadini a non utilizzare l’acqua per gli abituali scopi domestici (consumi, igiene personale e preparazione del cibo)". Pertanto, scrive la prima cittadina, "abbiamo tempestivamente emanato un'ordinanza a tutela della salute pubblica".

"Il gestore Amap S.p.a. ha proceduto a fare i dovuti campionamenti in autoverifica comunicando, poco fa, i dati che risulterebbero essere assolutamente nella norma. Nel frattempo ho personalmente accompagnato Asp ai serbatoi della sorgente Brocato per la effettuazione, in giornata stessa, dei nuovi prelievi. L’ordinanza di divieto di utilizzo a tutela della salute pubblica resta in vigore fino a quando Asp non comunicherà i nuovi risultati. Sono in costante contatto anche con la Prefettura di Palermo". "Invito tutti alla massima cautela e soprattutto ad evitare allarmismi - conclude - . Vi aggiorno passo passo".