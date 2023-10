Artemisia Lab a 'Tennis & Friends' per promuovere lo sport e i controlli sanitari

Il 13, 14 e 15 ottobre 2023, a Roma, presso il Parco del Foro Italico, si terrà la nuova edizione del Tennis & Friends, evento aperto a tutti che unisce opportunità di controlli sanitari, sport, spettacolo e solidarietà per la promozione della salute. Presso il villaggio della Salute e dello Sport, fra gli esponenti della Sanità, anche quest’anno sarà presente l’eccellenza dei servizi sanitari Artemisia Lab.

Artemisia Lab è una Rete di 24 centri clinici e diagnostici capillarmente distribuiti su tutto il territorio romano, in prima linea per l’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica a 360°, nel campo della medicina fisica riabilitativa e dell’interventistica in day surgery, per l’alta professionalità del personale medico e infermieristico, per l’impegno nella formazione e nella ricerca medico-scientifica, per la serietà ed il rigore nell’esercitare le attività di carattere sanitario ed assistenziale.

Presso il suo stand all’interno del Villaggio, Artemisia Lab proporrà gratuitamente screening Cardiologici, trattamenti di Fisioterapia e Osteopatia, consulenze nutrizionali, ascolto psicologico e orientamento formativo sui corsi Ecm Artemisia Academy. Inoltre saranno proposte ulteriori offerte speciali dedicate ai partecipanti all’evento e tante altre utili informazioni socio-sanitarie e opportunità diagnostiche da cogliere presso i centri della Rete.

Artemisia Lab sostiene Tennis & Friends nella promozione della prevenzione, nella pratica dello sport e adozione di corretti stili di vita come elementi cardine per tutelare la salute ed il benessere psico-fisico di tuti i cittadini, a tutte le età. L'appuntamento è fissato per il 13, 14 e 15 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, al Parco del Foro Italico di Roma, presso lo stand Artemisia Lab - Cuore e Fisioterapia.