Vasta operazione della Polizia nei confronti di indagati per rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, simulazione di reato tutti aggravati dal metodo mafioso per un assalto e rapina a mano armata all'istituto di vigilanza di Chieti. L’operazione riguarda l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari di L’Aquila, su richiesta della procura distrettuale antimafia di L’Aquila, nei confronti di sei persone e un decreto di perquisizione a carico di 23 persone, tutte indagati nell’ambito delle indagini, avviate nel 2022, in seguito alla rapina commessa da un gruppo composto da circa 20 persone, con tecniche paramilitari, armi pesanti e con l’utilizzo di un escavatore, ai danni dell’Istituto di vigilanza Ivri-Sicuritalia di San Giovanni Teatino (Chieti).