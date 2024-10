“La transizione verso un trasporto a basse emissioni e la semplificazione dei processi, cruciali per il futuro del settore marittimo”. Cosi Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera da Napoli in occasione dell’Assemblea pubblica Confitarma di scena nel porto del capoluogo campano e preceduta in mattinata da un ampio evento Expo con spazi espositivi per le aziende sponsor, panel tematici.