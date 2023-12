"Non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro". Così Matteo Mariotti, 20enne di Parma aggredito da uno squalo mentre si trovava in Australia. Il giovane ha girato un video, che ha poi condiviso su Instagram, subito dopo l'aggressione - in cui ha perso una parte della gamba - mentre si trova ancora in acqua e chiede aiuto al suo amico che lo tira fuori.

"Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro - scrive nel post - Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterà a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondevi ma sono molto stanco e mi fa male la testa".

In una storia successiva il giovane scrive di aver perso una parte della gamba e non tutta.