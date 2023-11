Un ecuadoregno di 32 anni, residente a Vidigulfo ( PV ) è morto ieri notte nei pressi della stazione ferroviaria di Pieve Emanuele. Dagli accertamenti effettuati sembra che la vittima, erano circa le 00.30, in compagnia di un amico abbia attraversato imprudentemente i binari. Dopo aver raggiunto la banchina, avrebbe perso l'equilibrio finendo sotto il convoglio Trenord Milano -Voghera in transito in quel momento. Illeso l'amico della vittima. Sul posto i vigili del Distaccamento Volontari di Pieve Emanuele, Polfer, 118 e magistrato di turno.