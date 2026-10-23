circle x black
Cerca nel sito
 

Aurigemma: "Fare rete fondamentale nei momenti di difficoltà"

Al Consiglio Regionale del Lazio incontro con 25 giovani dirigenti Pubblica Amministrazione olandese

Al Consiglio Regionale del Lazio incontro con 25 giovani dirigenti Pubblica Amministrazione olandese
Al Consiglio Regionale del Lazio incontro con 25 giovani dirigenti Pubblica Amministrazione olandese
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi il fattore importante è cercare di fare rete perché come vedete la collaborazione è fondamentale. Purtroppo noi subiamo anche per una serie di conflitti e situazioni geopolitiche internazionali che indirettamente incidono notevolmente sul costo della vita e su tutte le situazioni economiche che possono reggersi. A fronte di questo, è fondamentale stringere questi rapporti per cercare di creare unità di intenti, fare rete soprattutto nei momenti di difficoltà”. Lo ha detto Antonello Aurigemma a margine di un incontro richiesto da Sven Alkemade, presidente del Consiglio direttivo di YoHoCo con il difensore civico Marino Fardelli per approfondire le esperienze del Lazio in materia di cittadinanza attiva, diritto di accesso e tutela dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione.

“L'abbiamo fatto nei momenti della pandemia e lo stiamo facendo anche per le future sfide dall'innovazione tecnologica all'intelligenza artificiale dove è fondamentale cercare di collaborare e creare sinergia anche su situazioni importanti - aggiunge - Io sono stato relatore del piano dell'emergenza sanitaria a Bruxelles ed è fondamentale cercare di stabilire un'omogeneità delle cure sanitarie su tutto il territorio europeo per poi allargarlo ed estenderlo anche da altre parti. Ma mai come oggi la globalizzazione che sta invertendo non solo il mondo economico dovrebbe investire anche le tante altre esigenze di servizi che le regioni o gli stati devono essere in grado di dare ai propri cittadini”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Meloni a San Patrignano per lotta alle droghe, prevenzione e cura - Videonews della nostra inviata
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Spedizioni di modico valore, contributo doganale slitta al 1 gennaio 2027 - Video
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza