Incidente stradale stamani a Giardinello, nel Palermitano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre percorreva la strada Intc7, per cause ancora da accertare, un'auto è uscita fuori dalla carreggiata, finendo la propria corsa in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico per estrarre l'automobilista, un 66enne, dalle lamiere della vettura. Immediatamente soccorso, è stato affidato al personale del 118 che lo ha condotto in ospedale.