Incidente Cagliari, autobus 'decapitato' dal cavalcavia

Violento incidente davanti allo stadio Sant'Elia di Cagliari. Il conducente di un autobus deve aver fatto un errore di valutazione mentre percorreva via Vespucci e cercava di passare sotto il cavalcavia di via Ferrara: la parte superiore del mezzo è andata distrutta. Per fortuna a bordo il conducente era da solo, con la postazione di guida più in basso rispetto alla zona destinata ai passeggeri. Quella dei sedili è la parte andata distrutta. L'incidente si è verificato verso le 13.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza del sottopassaggio assieme a un'ambulanza del 118 per il conducente, che non avrebbe riportato ferite. La Polizia locale del capoluogo sardo si è occupata dei rilievi di questo spettacolare incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.