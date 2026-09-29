circle x black
Cerca nel sito
 

Autogrill presenta 'Piacenza 1714', il panino di 'Origini Edition' che celebra i prodotti Dop e Igp

29 settembre 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Autogrill ha presentato a Piacenza il nuovo panino 'Piacenza 1714', quarta ricetta del progetto 'Origini Edition' dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari certificate italiane. La proposta unisce Coppa Piacentina DOP, Asiago DOP Fresco e Aceto Balsamico di Modena IGP. Il progetto punta a promuovere prodotti DOP e IGP attraverso la rete Autogrill. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Qualivita e con il sostegno di Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). La denominazione del panino, inoltre, richiama una vicenda storica legata alla diffusione della Coppa Piacentina nelle corti europee del Settecento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza