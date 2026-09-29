Autogrill presenta 'Piacenza 1714', il panino di 'Origini Edition' che celebra i prodotti Dop e Igp

Autogrill ha presentato a Piacenza il nuovo panino 'Piacenza 1714', quarta ricetta del progetto 'Origini Edition' dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari certificate italiane. La proposta unisce Coppa Piacentina DOP, Asiago DOP Fresco e Aceto Balsamico di Modena IGP. Il progetto punta a promuovere prodotti DOP e IGP attraverso la rete Autogrill. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Fondazione Qualivita e con il sostegno di Masaf (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi). La denominazione del panino, inoltre, richiama una vicenda storica legata alla diffusione della Coppa Piacentina nelle corti europee del Settecento.