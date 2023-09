Avviso orale per baby pusher: Questura Frosinone tra le prime ad applicare dl Caivano

Avviso orale per un minore sorpreso a spacciare droga e già colpito da daspo urbano da parte della questura di Frosinone: si tratta di una tra le prime applicazioni del decreto Caivano, sulle misure urgenti di contrasto alla criminalità minorile. Il questore di Frosinone, Domenico Condello, ha disposto per il minore l'applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale, dopo un’attenta e accurata istruttoria della Divisione Anticrimine, dalla quale sono emersi sufficienti elementi rilevatori per formulare un giudizio prognostico di pericolosità sociale.

Già nello scorso mese di luglio, al giovanissimo era stato notificato il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, nel comune di residenza, per 4 anni, in quanto in un parco giochi vicino a un istituto scolastico, luogo solitamente frequentato da un gran numero di adolescenti, il ragazzo, in compagnia di un maggiorenne, aveva avvicinato un minore di anni 12 per offrirgli della sostanza stupefacente. Era stato lo stesso minore ad avvisare la polizia e il baby spacciatore era stato intercettato all'interno del parco, con circa 30 grammi hashish in cellophane trasparente e uno spinello di hashish misto a tabacco del peso di grammi 0.86. Accanto a lui anche un ragazzo maggiorenne trovato in possesso di quasi 20 grammi di droga, un bilancino di precisione e un trita erba. Entrambi i ragazzi sono stati denunciati.

''La manifesta personalità incline al delitto e la crescente pericolosità sociale del minore destinatario dell’avviso orale risultano da situazioni obiettive e fatti specifici, tali da escludere meri sospetti, come si evince dai precedenti di polizia'', sottolinea la questura di Frosinone. Il minore infatti, oltre alla violazione reiterata sulla normativa in materia di stupefacenti, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché durante un controllo dell’Arma dei Carabinieri era stato trovato in possesso di una pistola Beretta con caricatore inserito e priva di munizioni, nonché di un coltello a farfalla di genere proibito. Il provvedimento dell’avviso orale, spiega la questura, si pone pertanto quale finalità quella di neutralizzare la crescente pericolosità sociale del giovane, che in più episodi ha ampiamente dimostrato di essere incline a comportamenti criminali.