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Lei si addormenta in treno, lui la bacia: indagato per atti sessuali

Un 19enne denunciato per aver baciato una ragazza su un treno regionale in Toscana

Un'aula di tribunale - (Fotogramma)
Un'aula di tribunale - (Fotogramma)
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24 ottobre 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avrebbe baciato una ragazza mentre dormiva sul sedile di un treno regionale, approfittando del fatto che avesse gli occhi chiusi e non potesse reagire. Per questo un 19enne di origini magrebine è accusato di atti sessuali, ai sensi dell’articolo 609-bis del codice penale. La Procura di Arezzo ha concluso le indagini sulla vicenda, che risale allo scorso 23 aprile. I fatti sarebbero avvenuti a bordo del treno regionale 4102, utilizzato dai pendolari sulla tratta tra Arezzo e San Giovanni Valdarno. Secondo la ricostruzione contenuta nel capo d’imputazione, come riporta il "Corriere di Arezzo", il giovane, nato nel 2007, era seduto di fronte alla coetanea, una ragazza valdarnese. Approfittando del suo stato di sonno, si sarebbe avvicinato e l’avrebbe baciata in prossimità delle labbra, con un gesto descritto dagli inquirenti come repentino e insidioso.

La ragazza avrebbe subito il contatto contro la propria volontà, senza la possibilità di prevenirlo o evitarlo. L’episodio è stato successivamente denunciato dalla giovane, consentendo agli investigatori di identificare il presunto responsabile.

La contestazione riguarda il reato previsto dall’articolo 609-bis del codice penale, relativo alla violenza sessuale. La qualificazione giuridica definitiva dei fatti e le eventuali responsabilità dell’indagato dovranno essere valutate nell’ambito del procedimento giudiziario. Il 19enne è difeso d’ufficio dall’avvocata Simona Chiarini. Dopo la chiusura delle indagini, la vicenda è ora in attesa dei successivi sviluppi processuali.

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