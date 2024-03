Balzerani, Donzelli contro prof della Sapienza per il post su ex terrorista

Di Cesare aveva scritto: "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee". La replica di Donzelli: "Non sono queste le idee che non si cancellano da insegnare alla Sapienza"

"Ma davvero @DiDonadice ha fatto questo Post (poi cancellato per vigliaccheria) per ricordare la terrorista rossa che con le BR rapì Moro e senza mai pentirsi rivendicò l'omicidio di Lando Conti? Non sono queste le idee che non si cancellano da insegnare alla Sapienza". Lo scrive su X il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, postando lo screenshot di un post della nota filosofa Donatella Di Cesare, docente della Sapienza, per la morte di Barbara Balzerani, in cui si legge: "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna".