BancoPosta Fondi SGR lancia un nuovo Obbligazionario Italia 4 anni

BancoPosta Obbligazionario Italia 4 anni è un fondo obbligazionario a distribuzione di proventi, istituito e gestito da BancoPosta Fondi SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Poste Italiane. Il nuovo prodotto d’investimento è sottoscrivibile fino all’11 aprile 2024 (salvo chiusura anticipata o sospensione o prolungamento dei termini) e punta a beneficiare dell’attuale rendimento dei titoli obbligazionari, principalmente italiani. BancoPosta Obbligazionario Italia 4 anni infatti rappresenta un’interessante opportunità d’investimento legata all’attuale livello dei tassi d’interesse in Italia, da cogliere attraverso una gestione professionale in grado di selezionare, acquistare, mantenere e monitorare attivamente un portafoglio di titoli, principalmente italiani, fino alla loro naturale scadenza. Una soluzione che punta a “catturare” per i prossimi 4 anni rendimenti che oggi sono ritenuti interessanti. In considerazione delle esigenze del cliente, è possibile sottoscrivere BancoPosta Obbligazionario Italia 4 anni tramite investimento in un'unica soluzione, a partire da un minimo di 500 euro, oppure tramite eventuali versamenti aggiuntivi (possibili solo nel periodo di collocamento) a partire dalla stessa soglia. Non sono previsti Piani di Accumulo. È possibile la conversione da o verso altri fondi BancoPosta