Organizzavano viaggi con i barconi dalla Libia e via terra attraverso la Grecia per cifre tra i 4 e i 5 mila euro a migrante. Sono almeno 10 gli scafisti egiziani fermati dalla squadra Mobile di Milano su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. Le accuse sono di Associazione per delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio abusivo dell’attività creditizia.