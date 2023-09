E' accaduto in una agenzia di assicurazioni di Santeramo in Colle. Bloccato un uomo di 49 anni, presunto autore dell’aggressione

Durante una lite cade e batte la testa, morto un uomo di 71 anni. E' accaduto questa mattina poco prima delle 11 in una agenzia di assicurazioni di Santeramo in Colle in provincia di Bari, dove sono intervenuti i carabinieri di Altamura. A perdere la vita il titolare dell'assicurazione, un uomo di 71 anni. Il 49enne, presunto autore dell’aggressione, è stato bloccato dai militari dell’Arma. Sul posto, oltre al medico legale, è presente la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire tutte le attività di sopralluogo. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento sono in corso.