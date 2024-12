L'indagato, ricorda la procura, ha un precedente specifico, per stalking, nei confronti di una ex

Alessandro Basciano avrebbe fatto pedinare Sophie Codegoni. È l'ultima accusa dell'influencer, contenuta nell'appello al tribunale del Riesame della procura di Milano che, due giorni fa, ha chiesto gli arresti domiciliari per il deejay, arrestato per stalking lo scorso 22 novembre e scarcerato il giorno successivo.

La nuova accusa

Lo scorso 16 novembre, durante un evento in un centro commerciale a Locate Triulzi, in provincia di Milano, secondo quanto scritto nell'appello, Basciano avrebbe fatto pedinare l'ex fidanzata Codegoni: "Durante l'evento mi accorgo della presenza di due soggetti, forse nordafricani, che avevano un atteggiamento strano, continuavano a fissare l'interno del negozio" mette a verbale la 23enne quando viene interrogata in procura lo scorso 28 novembre.

Più tardi, la raggiunge un amico "che con un'espressione sconvolta mi avvisava di aver incontrato poco prima nel centro commerciale Basciano che lo aveva minacciato dicendogli, 'ragazzino, dove ca**o stai andando?'". All'invito di lasciarlo perdere, Basciano gli intima di ritirare la denuncia - l'ex concorrente del Grande fratello vip lo avrebbe bloccato quando era in auto e aggredito qualche sera prima - "sostenendo di essere uno di strada disposto anche a farsi vent'anni di carcere" racconta Codegoni.

"Ritengo che i due soggetti nordafricani fossero stati incaricati da Basciano per controllarmi. Preciso che Basciano frequenta persone pericolose e con precedenti penali" aggiunge la modella.

Per la procura le chat, fornite dalla donna, insieme alla ricostruzione di alcuni episodi, e l'aver dimostrato di non aver mai ritirato la querela presentata nel dicembre 2023 "dovrebbe sgomberare il campo dalla riconciliazione tra Basciano e Codegoni, prospettata dal primo in sede di interrogatorio e valorizzata dal gip nel revocare la misura cautelare", scrive la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa.

Nell'appello si ricorda come l'indagato "abbia un precedente specifico, per stalking, nei confronti di una ex".