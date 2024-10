L'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, simbolo della lotta al covid e della campagna vaccinale, è stato multato dalla polizia locale di Genova per la musica troppo alta proveniente dal suo appartamento. È stato lo stesso Bassetti a renderlo noto con un reel pubblicato su Instagram. "Mi è stato fatto un ammonimento perché alle 23:30 festeggiavo il compleanno di mio figlio a casa. Questa è Genova, questa è l'Italia", ha commentato.

Poi ha aggiunto: "Sono stato ammonito dalla polizia municipale che è venuta a suonare alla porta, dicendomi che la musica era troppo elevata, musica leggerissima, da cittadino, lo stesso tipo di trattamento avverrebbe se quello che ho fatto fosse avvenuto nei vicoli della città, in via del Campo o via Prè? La sensazione è che si sa essere deboli coi forti, ma molto forti con i deboli, e questa non è la città in cui vorrei vivere".

"Voglio rassicurare il prof Bassetti e tutti i cittadini che la Polizia Locale opera con equità e professionalità in ogni quartiere, senza distinzioni. L’intervento è avvenuto a seguito di un esposto in cui si lamentava l’impossibilità di riposo a causa del volume elevato della musica", ha dichiarato l'assessore comunale alla polizia locale Sergio Gambino.