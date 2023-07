Battezzato a Olbia il traghetto più grande al mondo

Il Moby Fantasy è sbarcato a Olbia. Costruita in Cina, la nave da record del Gruppo Onorato è stata inaugurata al porto Isola Bianca. Con 441 cabine, di cui 18 suite, 11 per i passeggeri a mobilità ridotta e 46 per animali domestici, il Fantasy guarda alla sostenibilità ambientale grazie a nuove tecnologie che consentono una riduzione del 40% di co2 rispetto agli altri traghetti. Alla cerimonia di inaugurazione, con cena di gala e fuochi d’artificio a ridosso della nave, presenti la showgirl Giorgia Palmas, la campionessa di sci e madrina d’eccezione Sofia Goggia, insieme all’attore comico Alessandro Siani.