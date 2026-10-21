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Belardinelli (Contram Spa): "Elettrificazione flotta occasione di rinnovamento"

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21 ottobre 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
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"Stiamo cercando di trovare un equilibrio finanziario nei bilanci, in modo da assicurare sia il cofinanziamento da parte dell'azienda sia il completo utilizzo di tutti i finanziamenti pubblici, sia quelli provenienti dal Pnrr che dal Piano nazionale della mobilità sostenibile e da altre risorse europee e regionali. Questo ci ha dato un'occasione per inserire nella flotta anche mezzi moderni, come ad esempio gli autobus elettrici, oramai utilizzabili sia in ambito urbano che in ambito extraurbano. Ciò comporta anche grandi sfide all'interno delle aziende, dovendo attrezzare i propri depositi per le ricariche elettriche e formare le nostre maestranze, anche nelle officine. Una bella occasione di rinnovamento che continueremo a seguire nel tempo.". A dirlo Stefano Belardinelli, Membro Contram Spa e componente di Giunta Asstra, alla 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo "Mobilità di valore, valore alla mobilità".

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