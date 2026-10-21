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Beneventi (Sanpellegrino): "Collaborare con comunità per futuro migliore"

Un momento della presentazione della riqualificazione - (Foto ufficio stampa)
Un momento della presentazione della riqualificazione - (Foto ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
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“Per noi questo è un progetto molto importante, la riqualificazione dell’Oasi di Gabbianello è uno dei progetti, un esempio di quello che noi vogliamo fare con le comunità locali, dove è importante per noi costruire il territorio e collaborare a qualcosa di migliore per il futuro”. Così Michel Beneventi, amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino.

Il progetto di riqualificazione ecologica dell’Oasi di Gabbianello, sulle sponde del Lago di Bilancino, nel Mugello, sostenuto da Acqua Panna, brand del Gruppo Sanpellegrino, con un investimento di oltre 2 milioni di euro, ha consentito di ampliare del 28% le zone umide e realizzare un nuovo percorso educativo accessibile anche a persone cieche e ipovedenti. Il progetto è stato presentato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

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