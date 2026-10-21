Beneventi (Sanpellegrino), "Il futuro dei territori si costruisce insieme alle comunità"

"La riqualificazione dell'Oasi di Gabbianello è un esempio concreto di quello che vogliamo realizzare insieme alle comunità locali: collaborare per costruire qualcosa di migliore per il territorio e per le generazioni future", ha dichiarato Michel Beneventi, amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino. Il progetto, sostenuto da Acqua Panna con oltre 2 milioni di euro, ha ampliato le zone umide e migliorato l'accessibilità dell'area, confermando l'impegno del gruppo nella tutela ambientale e nella valorizzazione dei territori.