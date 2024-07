Omicidio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. La vittima è una donna di 33 anni accoltellata, la scorsa notte, alla schiena e al torace in via Castagnate. Inutile il tentativo dei soccorritori: la donna è morta dopo il ricovero in ospedale. Sul delitto indagato i carabinieri di Zogno.