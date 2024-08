Bergamo, fiocco rosa a parco Le Cornelle: è nata una cucciola di leopardo delle nevi

La specie è a forte rischio estinzione, per questo la nascita della piccola rappresenta un grande traguardo per la sua conservazione

Fiocco rosa al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo, nella bergamasca: dalla cuccia-nido della mamma Luna, nata in uno zoo in Inghilterra e trasferita al parco attraverso il programma Eep (European endangered species programme) per la conservazione delle specie a rischio estinzione, è comparsa una piccola cucciola di leopardo delle nevi (Panthera uncia). La piccola, nata nelle scorse settimane, non è ancora visibile al pubblico, ma si unirà presto alle 120 specie di animali provenienti da tutto il mondo ospitate nella struttura.

Nei primi giorni dopo la nascita, mamma Luna le è rimasta sempre vicina, permettendo tuttavia ai veterinari del Parco di visitarla per controllare il suo stato di salute e registrarne il peso. Nelle settimane seguenti, la cucciola è stata costantemente monitorata e, durante una visita di routine, i veterinari hanno notato un problema sugli arti posteriori. Grazie alla collaborazione con il dipartimento veterinario dell’Università di Milano, la piccola è stata quindi sottoposta a una visita neurologica e ortopedica e le radiografie hanno rivelato una crescita anomala delle ossa delle zampe posteriori. Così è stata avviata una terapia alimentare integrativa e un piano di fisioterapia. Ogni giorno, la piccola viene fatta uscire dalla tana e i suoi keeper la aiutano a camminare correggendo la posizione delle zampe, per favorire lo sviluppo muscolare e rafforzare le ossa.

I leopardi delle nevi sono una specie a forte rischio estinzione per la caccia, la perdita di habitat e i cambiamenti climatici, per questo motivo la nascita di un piccolo esemplare di questa specie rappresenta un grande traguardo per la sua conservazione; ogni anno il numero delle nascite si aggira intorno ai 15 soggetti e il parco di Valbrembo è una delle tre strutture italiane dove i leopardi delle nevi possono riprodursi. La madre Luna, nata in una struttura inglese, e il padre Askar, nato in Germania, fanno parte del programma Eep a cui aderiscono le strutture zoologiche Eaza (European association of zoos and aquaria), all’interno delle quali sono ospitati un totale di 185 esemplari. Per rimanere aggiornati sulla crescita della piccola, è possibile seguire i canali social del Parco Fb/Ig: @lecornelle