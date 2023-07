Berlusconi, 2mila in Duomo per funerali: Schlein e Renzi presenti, Conte no

La celebrazione a partire dalle 15, Mattarella entrerà per ultimo. In piazza 10-15mila persone davanti ai maxischermi

2.000 persone all'interno del Duomo di Milano, saranno da 10.000 fino a un massimo di 15.000 le persone che potranno seguire i funerali di Stato di Silvio Berlusconi dai due maxischermi posizionati ai lati di piazza Duomo. Fin dal mattino piazza Duomo verrà transennata. I cittadini che vogliono portare il loro ultimo saluto al Cav, però, avranno accesso libero ai varchi, fino a esaurimento posti.

Quanto agli operatori dell’informazione, per loro l’ingresso sarà consentito al massimo fino alle 13.30. Poi potranno seguire le esequie in due aree allestite davanti ai maxischermi: una alla sinistra, riservata ai giornalisti, l’altra a destra per cineoperatori e fotografi. L’arrivo delle autorità è previsto dopo le 14.30, dal lato sud del Duomo. Il feretro di Berlusconi arriverà invece sul sagrato e intorno alle 14.50 verrà trasportato all’interno della cattedrale. L’ultimo a entrare sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi - dalle 15 - inizierà la cerimonia, presieduta dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. A quanto apprende l’Adnkronos non è previsto alcun intervento di esponenti del governo.

CHI SARA' AL FUNERALE

Ai funerali saranno presenti, tra gli altri, il presidente del Repubblica Sergio Mattarella mentre, su richiesta della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sarà il commissario all'Economia Paolo Gentiloni a rappresentare la Commissione.

La segretaria del Pd, Elly Schlein parteciperà alla cerimonia. Per i dem comunque dovrebbero essere presenti anche i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia. Al momento tra i leader delle forze di opposizione hanno confermato la presenza anche Matteo Renzi e Carlo Calenda. Non ci sarà il presidente del M5S Giuseppe Conte, come apprende l'AdnKronos. Dalla parte di Nicola Fratoianni fanno invece sapere che il leader di Sinistra Italiana non sarà presente.

LA DIRETTA TV

Prevista ovviamente una diretta tv per l'addio al presidente di Forza Italia e patron Mediaset. Come sempre per i funerali di Stato, sarà la Rai ad occuparsi delle riprese televisive. La Rai si occuperà poi di dare il segnale della diretta anche alle altre tv. Che sia la Rai a fornire la copertura dei grandi eventi istituzionali, d'altronde, lo prevede il Contratto di Servizio.

Ma la partecipazione della tv di Stato al lutto per la scomparsa di Berlusconi non si limiterà a questo. A quando apprende l'Adnkronos, ai funerali nel Duomo di Milano saranno presenti i massimi vertici Rai: la presidente Marinella Soldi, l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi. Non solo: in tutte le sedi Rai, le bandiere saranno a mezz'asta in ossequio alla giornata di lutto nazionale.

COME SARANNO I FUNERALI: IL PIANO TRA VARCHI E MAXISCHERMI

"Noi abbiamo proposto il sistema che utilizziamo di solito per i concerti", che prevede "20.000 persone in piazza", ha detto intanto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, al termine della riunione di oltre due ore del comitato per l'ordine e la sicurezza in vista dei funerali. Saranno circa 2.000, invece, le persone ammesse all'interno del Duomo, con la famiglia seduta nella parte destra della cattedrale e le autorità in quella sinistra. Questo quanto si apprende a margine del sopralluogo all'interno della cattedrale alla presenza tra gli altri di delegazioni di Palazzo Chigi, prefettura, questura, carabinieri di Milano, Comune, Arcidiocesi e Veneranda Fabbrica del Duomo. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi sui capi di Stato esteri che parteciperanno al funerale.

L'ipotesi allo studio del comitato è quella di due accessi distinti per le autorità, entrambi sul lato sud della cattedrale. Per quanto riguarda invece gli accessi alla "zona di piazza Duomo, che sarà presidiata, useremo - ha fatto sapere Granelli - i percorsi normali di accesso alla città, da Linate sull'asse verso Duomo".

Le autorità italiane e straniere, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "arriveranno da piazza Fontana, dove ci sono già i divieti di sosta, quella sarà l'area di accesso", ha fatto sapere Granelli.

La zona di piazza Duomo potrebbe essere ad "accesso libero, tranne la parte di accesso delle autorità", ha detto ancora, aggiungendo: "Utilizzeremo tutti i meccanismi già sperimentati per i concerti, con le attenzioni e i contingentamenti e con accesso libero senza pass".

FUNERALI BERLUSCONI, STOP E MODIFICHE PER BUS E METRO

"Dalle 10 e fino al tardo pomeriggio" sarà chiusa la stazione della metro di Duomo e i treni di M1 e M3 salteranno la fermata. Lo comunica Atm su Twitter e sul suo sito. Inoltre, sempre a partire dalle 10 "numerose linee che attraversano il centro potrebbero essere deviate o interrotte temporaneamente dal passaggio di persone e autorità per i funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo a Milano". Si tratta in particolare dei tram 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27 e dei bus 54, 60, 73, 84. Atm avverte i passeggeri di "considerare maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito".