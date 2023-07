Berlusconi, selfie e cori: i funerali visti dalla piazza - Video

Selfie, cori e 'climbing' sul monumento dedicato a Vittorio Emanuele II a cavallo posto al centro di piazza Duomo a Milano. Così le persone comuni hanno seguito funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì scorso all'età di 86 anni.

Tra le persone che seguivano la funzione trasmessa dai maxi-schermi non sono mancate manifestazioni curiose in piazza, come i selfie dei turisti e le evoluzioni di molti ragazzi che per vedere meglio si sono arrampicate sul monumento. Solo al momento del 'Silenzio' eseguito all'interno del Duomo, è calato un rispettoso silenzio seguito da un lungo applauso, al quale si è unito idealmente l'applauso dei presenti all'interno della cattedrale.

Qualche bandiera di Forza Italia e del Milan ha cominciato a sventolare a salutare la cerimonia che sta volgendo al termine.