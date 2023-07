Berlusconi, vandalizzato il quarto murale in via Volturno a Milano

E' stata vandalizzato il quarto e più recente murale in via Volturno a Milano dedicato a Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni. L'opera è stata realizzata dall'artista aleXsandro Palombo, che in questo caso ha ritratto l'ìex presidente del Consiglio abbracciato al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nel murale si vede il primo cittadino con la fascia tricolore che con una mano indica una targa con la scritta Via Silvio Berlusconi 1936-2023.

Nel pomeriggio di venerdì 21 luglio, lo stesso giorno in cui l'opera è stata avvistata per la prima volta in via Volturno, sulla pagina Facebook del quartiere Isola sono state pubblicate alcune foto del murale vandalizzato. Si tratta dell'ennesimo attacco ai ritratti che Palombo ha realizzato nella via dove Berlusconi ha trascorso la sua infanzia e che appartengono alla serie Self-Made Man.

Il primo, dal titolo Berlusconi Self-Made Man, risale al 27 giugno: nel murale il leader di Forza Italia era ritratto dall'artista aleXsandro Palombo con in mano un pennello intriso di colla con cui aveva appeso la targa con la scritta Via Silvio Berlusconi 1936-2023. In seguito alla vandalizzazione e alla rimozione della prima opera, Palombo ne ha realizzate altre due, una rimossa e l'altra distrutta: Self-Made Man is back! in cui Berlusconi faceva il gesto delle corna, e Self Made-Man goes away!, in cui la scritta Via Silvio Berlusconi 1936-2023 era stata sostituita con Via dei Radical Chic.