Bernini: "Superare pregiudizi sulle donne, rafforzate borse per studentesse"

"Ancora pochi laureati stem rispetto alle richieste del mercato"

Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca
11 marzo 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
“Per troppo tempo si è pensato che le materie scientifiche non fossero adatte alle donne, ma si tratta di un pregiudizio da superare. Per ridurre questo divario abbiamo rafforzato le borse di studio per le studentesse Stem e proposto programmi di orientamento per avvicinare le ragazze alle materie scientifiche”. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, intervenuta con un videomessaggio durante il festival Pulsar dedicato alle discipline Stem, evento di Open da un’idea Iliad.

“Il ministero sta lavorando per ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Servono più laureati nelle materie scientifiche, perché le imprese cercheranno sempre più profili stem, più velocemente di quanto il sistema riesca a formarli”, ha aggiunto Bernini. La ministra ha quindi richiamato l’importanza di rafforzare i percorsi universitari nelle discipline scientifiche e tecnologiche per sostenere l’innovazione e rispondere alla crescente domanda di competenze specializzate da parte del sistema produttivo.

istruzione pregiudizi donne materie scientifiche borse di studio orientamento
