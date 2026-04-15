Beverage: Finzi (AstraRicerche), 'il 46% degli italiani ha ritrovato il proprio ritmo di vita'

"Da 30 anni gli italiani soffrono la gestione del tempo e ritengono di averne poco o di non saperlo gestire bene. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato: oggi il 46% degli italiani dichiara di aver già ritrovato il proprio tempo e il 45% si dice soddisfatto del proprio rapporto con il ritmo della vita". Sono le parole di Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, nel presentare a Milano l'indagine "Gli italiani e il tempo ritrovato", commissionata da Ichnusa su un campione rappresentativo della popolazione italiana 18-70 anni.