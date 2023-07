Bimba scomparsa a Firenze, sgomberato ex hotel Astor

L'ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, occupato da decine di famiglie dove vive anche Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal primo pomeriggio di sabato scorso, e sgomberato questa mattina, è oggetto di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice delle indagini preliminari di Firenze, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. La struttura era stata occupata abusivamente, tra il 19 settembre 2022 e il giugno 2023, da cinquantaquattro persone, suddivise in diciassette nuclei familiari, di cui diciannove minori.

"I sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria, in occasione del tentato omicidio del 28 maggio 2023 e, successivamente, dell’ipotizzato sequestro di persona a scopo di estorsione di Mia Kataleya Chiclio Alvarez del 10 giugno 2023, hanno confermato - si legge in una nota della procura di Firenze - la presenza nell’immobile di numerosi nuclei familiari. Si è ipotizzato il delitto di invasione di edifici. Sussiste il pericolo che il protrarsi della condotta criminosa, impedendo i necessari e urgenti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’edificio occupato, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli la commissione di altri reati e comporti il rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accesso alla gestione dell’immobile".

Su delega della Dda, l’esecuzione è stata curata dalla Questura e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze, con la collaborazione degli assistenti sociali, dei vigili del fuoco e del personale del 118. La Prefettura e il Comune di Firenze si sono attivati per assicurare che gli occupanti vengano alloggiati presso altre strutture abitative.

NARDELLA

"La mia amministrazione ha fatto 62 sgomberi, uno ogni 50 giorni. La nostra posizione è chiara: non c'è solidarietà, non c'è accoglienza senza legalità. La legalità è principio che vale sempre e non può essere messo a disposizione di polemiche politiche. Detto ciò ci concentriamo sulle ricerche della bimba. Abbiamo dato tutto il supporto a prefettura e carabinieri", ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando con i giornalisti davanti all'ex hotel Astor.

RENZI

Matteo Renzi ha predisposto un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno e al ministro della Giustizia. "Nell’immobile occupato si sono susseguiti vari episodi di illegalità e ciò nonostante l’ufficio della Procura di Firenze - guidato dal dottor Luca Turco - ha deliberatamente scelto di non intervenire", ha affermato il leader di Italia Viva in una nota. “A distanza di mesi dalla richiesta lo sgombero è arrivato soltanto oggi ad una settimana dalla scomparsa di una bambina di cinque anni: perché questo ritardo? La Procura di Firenze può spiegare perché ha tollerato colpevolmente una situazione di illegalità diffusa più volte denunciata?", ha dichiarato l’ex premier.