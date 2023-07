Bimba scomparsa a Firenze, nel mirino 'base' rapitori: controlli negativi

Il nuovo sopralluogo dei carabinieri per cercare tracce della piccola Kata avrebbe dato esito negativo a Firenze: nel mirino dei militari c'era la possibile 'base' dei rapitori della bimba di 5 anni scomparsa dal 10 giugno dall'ex hotel Astor nel quartiere Novoli. "Le ispezioni eseguite in data odierna, che per la concomitante presenza di giornalisti hanno trovato vasta eco sui mass media, hanno sortito esito completamente negativo", spiegano i carabinieri di Firenze al termine di una giornata di ispezioni e sopralluoghi in un palazzo in via Boccherini. Sul posto si è recata anche il pubblico ministero Christine Von Borries, titolare dell'indagine per sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sostituto procuratore in precedenza aveva convocato lo zio e il fratellino di Kata. I carabinieri, che conducono le indagini coordinate dalla Dda di Firenze, hanno sentito numerose persone tra quante vivono nell'ex hotel Astor occupato.

Von Borries, che indaga con il pm Giuseppe Ledda sulla scomparsa di Kata, ha effettuato un sopralluogo all'ex hotel Astor dove la bimba viveva con la famiglia. Il magistrato ha ispezionato sia l'interno che gli spazi esterni dell'edificio occupato da un centinaio di immigrati.

I magistrati indagano per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ipotizzando che la vicenda sia collegata al racket degli affitti dei posti letto nell’immobile occupato dove vive la famiglia.

"Abbiamo una speranza in più, non posso dire che cosa, ma noi abbiamo questa fede", ha detto Elisa Suarez, zia di Mia Kataleya Chicllo Alvarez. "I carabinieri non ci hanno detto ancora nulla di come stanno avanzando le indagini, ma stanno lavorando e vogliono avere la certezza prima di dirci qualcosa", ha aggiunto. La donna ha poi parlato delle condizioni di salute della madre della bimba scomparsa, che ieri ha ingerito una piccola quantità di candeggina e per questo è stata ricoverata in ospedale. "Sta male, ma ora è stabilizzata in ospedale - ha spiegato - L'abbiamo sentita al telefono, dovrebbe restare ricoverata" fino a mercoledì, ma dipende da come si sente, da come i medici la vedono". Secondo quanto si è appreso la madre Katherine avrebbe riportato un'infiammazione alla gola.

Segnalazione a Bologna, in corso verifiche

Una segnalazione di una bambina in compagnia di una donna a bordo di un autobus è stata fatta a Bologna: per questo è stato attivato un piano di ricerche. E' quanto si apprende da fonti investigative. Sono in corso le verifiche sull'attendibilità della segnalazione.