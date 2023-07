Bimba scomparsa a Firenze, l'appello della mamma: "Aiutatemi"

"Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l'abbia portata via, non so cosa pensare"

"Più passa il tempo e più ho paura che qualcuno me l'abbia portata via, non so cosa pensare. Aiutatemi a ritrovarla". Così Caterina, madre della bimba di origine peruviana, Mia Kataleya Chicllo Alvarez, 5 anni, scomparsa da ieri nel quartiere fiorentino di Novoli, si dispera durante le ricerche della figlia. "Dov'è, dov'è la mia bambina?" è la frase che la donna continuamente ripete piangendo e consolata dalle amiche. Lieve malore poi per la donna, che ha avuto un crollo emotivo a fine mattinata, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 con un'ambulanza che è giunta all'ex hotel Astor.

"La piccola Cataleya Alvarez è scomparsa da sabato pomeriggio a Novoli, Firenze. Condivido e faccio appello a chiunque avesse informazioni a contattare le Forze dell'Ordine. Ricerche in corso anche con i cani molecolari". Così sui suoi profili social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per aiutare nelle ricerche della bambina peruviana di 5 anni della quale si sono perse le tracce da ieri pomeriggio, quando si sarebbe allontanata dall'edificio dell'ex hotel Astor, dove vive con la famiglia e dove abitano altre decine di persone che hanno occupato la struttura nel settembre scorso.