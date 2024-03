Birrificio 'Baroni Birra' vince Food Award

Il Birrificio Baroni Birra, fondato nel 2020 a Dattilo Paceco (Trapani), con l'obiettivo di "esaltare le ricchezze del territorio siciliano, ha nuovamente affermato la sua posizione di spicco nel panorama, sia regionale che nazionale, delle birre artigianali". Durante la cerimonia di premiazione Food Awards, il Birrificio è stato premiato portando a casa due vittorie: la prima, al Sicilia Food Awards ricevendo il premio come miglior Birrificio Artigianale della regione siciliana; la seconda, agli Italy Food Awards 2024, dove è stato premiato come miglior Birrificio artigianale d’Italia. "E' una gradita conferma dopo la vittoria avvenuta anche nel 2023. La storia di 'Baroni Birra' è un inno alla passione, alla qualità e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Fondata da tre amici con una visione comune, l'azienda si è dedicata sin dall'inizio a creare birre artigianali di altissima qualità, arricchite da ingredienti gastronomici d'eccellenza, quali il fior di sale, il miele di fico d’india, il mosto di Zibibbo e l'uva passa - si legge in una nota - Ciò che rende le birre del Birrificio Baroni Birra uniche è l'attenzione al territorio e la scelta di utilizzare ingredienti locali di alta qualità. La produzione avviene attraverso un processo che esclude pastorizzazione e microfiltrazione, preservando la purezza e la genuinità delle materie prime. Questo impegno si è tradotto in un doppio riconoscimento di prestigio, regionale e nazionale".

"Questi riconoscimenti sottolineano il costante impegno del birrificio per l'eccellenza e la qualità senza compromessi. Le Baroni Birre sono una celebrazione autentica del territorio siciliano in ogni sorso. Ogni bottiglia racchiude una storia, un'identità, invitando chiunque le assapori ad intraprendere un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni della Sicilia. Il Birrificio Baroni Birra continuerà anche nei prossimi anni a portare avanti un'esperienza sensoriale unica e coinvolgente. La doppia premiazione, sia agli Italy Food Awards che ai Sicilia Food Awards, evidenzia il costante impegno del Birrificio per l'eccellenza e la qualità e lo confermano come una vera e propria icona del settore".