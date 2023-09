Un ordigno esplosivo improvvisato (Ied), 150 proiettili, fra cui anche da guerra e per i fucili mitragliatori Ak47. Sono alcune delle cose sequestrate durante il blitz interforze di oltre 400 agenti al Parco Verde di Caivano. Sequestrati anche 44mila euro in contanti e un appartamento adibito a piazza di spaccio con all’interno materiale per il confezionamento della droga.